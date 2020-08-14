НКРЭКУ показала всю свою несостоятельность, когда открыли импорт электроэнергии из РФ - эксперт

КИЕВ. 14 августа. УНН. НКРЭКУ не справляется с возложенными обязанностями. Орган, который должен регулировать рынок энергетики и коммунальных услуг, является банальным административным ресурсом в руках украинских политиков. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

В качестве примера бездействия НКРЭКУ эксперт напомнил об открытии импорта электроэнергии из РФ.

"Осенью 2019 года украинские тепловые электростанции, которые потребляют уголь, сократили производство электроэнергии. НКРЭКУ это хорошо видел и знал, и, как регулятор, должен был внести коррективы и предложить правительству пути решения проблемы. Но он проблему проигнорировал и в результате мы открыли импорт электроэнергии из РФ", - говорит эксперт.

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НКРЭКУ могла, но не решила проблему растущих долгов в "зеленой" энергетике, продолжил Корольчук.

"Именно НКРЭКУ допустила к коллапсу. Регулятор разбирался в ситуации, которая сложилась на рынке "зеленой" энергетики, по состоянию на весну-лето 2020 года. НКРЭКУ имела, но не использовала механизмы воздействия. Новый закон о НКРЭКУ (№ 2490-1, принят за основу 5 декабря 2019 года - ред.) забрал у регулятора полномочия устанавливать тарифы и следить за тем, чтобы они были экономически обоснованы, напоминает Корольчук. Законодатель наделил НКРЭКУ задачей отслеживать и пресекать злоупотребления участников энергетического рынка.

И им это совершенно не удается. НКРЭКУ осталась определенным административным инструментом в руках тех или иных политиков. В СМИ закидают разные имена и фамилии, упрекают головой энергетического комитета ВР Андреем Герусом, заместителем главы офиса Президента Юлией Ковалив. Последние могут курировать те или иные энергетические направления, но влиять - это уже слишком", - говорит Корольчук.

Напомним, о неэффективности работы Нацкомиссии в сфере энергетики заявили в АМКУ. В комитете считают, что НКРЭКУ на оптовом рынке электрической энергии бездействует, что создает условия для нарушения закона о защите экономической конкуренции.

Добавим, что компетентность нынешнего состава НКРЭКУ проверяет Окружной административный суд города Киева.