Малюська анонсировал "батл года" между государством и Суркисами в Печерском суде

КИЕВ. 14 августа. УНН. Сегодня, 14 августа, Печерский районный суд Киева рассмотрит иск шести британских компаний, которых связывают с братьями Игорем и Григорием Суркисами, против ПриватБанка и Минфина. Об этом в своем Facebook написал министр юстиции Украины Денис малюська, передает УНН.

"В Печерском суде "батл года": рассмотрение заявления шести британских компаний (по слухам, контролируемыми Суркисами) против ПриватБанка и Минфина. Кажется, впервые в истории нашей страны суд просят в качестве обеспечения иска взыскать с ответчика несколько миллиардов гривен", - написал Малюська.

Он напомнил, что в иске суд просили обязать ПриватБанк обслуживать депозиты британских компаний. Для обеспечения иска в 2017 году суд уже (не рассматривая дела по существу) обязал банк обслуживать депозиты британских компаний. С 2017 года, по словам Малюськи, постановление об обеспечении иска выполнено "Приватом" не из тех мотивов, депозитов не существует, и они были конвертированы в капитал банка.

"Истцы просят установить порядок выполнения постановления об обеспечении иска, которым взыскать суммы депозитов и начисленные проценты с "Привата" в пользу истцов. Экзотичность ситуации в том, что сначала "обеспечение" было почти идентичным исковым требованиям, а завтра "обеспечение" может стать даже радикальным по исковым требованиям", - спрогнозировал Малюська.

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Напомним, 15 июня Большая палата ВС прекратила производство по "делу Суркисов". В рамках дела Суркисы пытались доказать, что не являются связанными лицами с бывшими владельцами ПриватБанка.

Также напомним, судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый 25 февраля 2020 года, решая вопрос о разъяснении постановления (от 2017 года) об обеспечении иска компаний CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (оффшоры Суркисов), фактически принял решение, которым обязал ПриватБанк выплачивать этим компаниям средства в объеме 259 млн долларов (около 7 млрд грн).

Судья рассматривал вопрос по заявлению государственного исполнителя Минюста. Далее госисполнитель подал апелляцию на это решение в КАС. Сделано это было практически тайно, потому как ПриватБанк не был вовлечен в процесс и буквально требовал допустить его юристов к заседаниям.

На этом фоне между ПриватБанком и министром юстиции Денисом Малюськой вспыхнул публичный конфликт.

Финучреждение объясняло, что в состоянии самостоятельно требовать разъяснения постановления Пидпалого от 2017 года и аргументировать свою позицию в судах, а вот "самоуправство" Минюста грозит проигрышем.

Малюська, в свою очередь, заявил, что не будет "слушать советов и указаний юристов ПриватБанка", ведь его ведомство "все решения принимает самостоятельно" и действует в интересах государства.

Тогда Малюська делал заявления, что не будет взимать средства с "Привата". Однако, наконец, КАС таки стал в пользу оффшоров Суркисов.