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Кулеба заверил, что гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет

Кулеба заверил, что гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 14 августа. УНН. Гуманитарного кризиса с водой в оккупированном Крыму нет. Этот тезис придумала российская пропаганда для того, чтобы убеждать мир, что надо подать воду в Крым. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью UA:Украинское радио, передает УНН.

"Гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет. Этот тезис о гуманитарном кризисе придумала российская пропаганда для того, чтобы убеждать мир, что надо подать воду в Крым. Есть кризис по поставке воды на военные базы и для тяжелой промышленности, расположенной в Крыму. Люди, проживающие в Крыму, имеют доступ к воде, и поэтому повторение нарратива о гуманитарном кризисе - это как раз усиление российского сигнала", - рассказал Кулеба.

Безусловно, если начнут страдать люди, "нужно будет думать, как мы можем помочь", продолжал министр.

"Но я хочу подчеркнуть, что в соответствии с международным правом полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант. Поэтому мы абсолютно уверенно и спокойно говорим о том, что восстановление подачи воды в Крым возможно лишь в контексте деоккупации полуострова", - сказал Кулеба.

Напомним, Премьер-министр назвал условия для восстановления водоснабжения в оккупированный Крым.

Как писал УНН, 6 марта текущего года, два дня после своего назначения на должность Премьер-министра, Денис Шмыгаль заявил, что надо подавать водоснабжение в Крым, ведь там живут украинцы.

Позже ряд общественных активистов, государственных представителей Украины по Крыму раскритиковали слова Премьера, после чего тот скорректировал свои слова.

Источник: УНН
Теги: МИД, вода, Крым, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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