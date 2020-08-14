У Криклия взялись за ремонт "Днепродзержинского шлюза"

КИЕВ. 14 августа. УНН. Подконтрольное Мининфраструктуры госпредприятие "Укрводпуть" объявило тендер на капитальный ремонт "Днепродзержинского шлюза", сообщает УНН со ссылкой на тендер в системе Prozorro.

Ожидаемая стоимость ремонта двустворчатых рабочих ворот нижней головы шлюза составляет 96,9 млн грн. Конечный срок подачи тендерных предложений - 30 августа.

Ремонт планируется завершить до конца 2021 года.

По данным отчета ГП "Укрводпуть" за 2019 год, текущее техническое состояние сооружений, их технологического оборудования и гидротехнических конструкций всех шлюзов Днепровского каскада оценивается на уровне "непригоден к нормальной эксплуатации" или "аварийный", сообщает ГМК Центр.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о возрождении речного флота. Объемы перевозок рекой планируется увеличить втрое.

Ранее в УНН сообщалось, что Мининфраструктуры в прошлом году сменило руководство госпредприятия "Украинское Дунайское пароходство". И впервые за последние годы УДП стало показывать прибыль.