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Ответственность за качество медицины большинство украинцев возлагают на Президента, чем на правительство - исследование

Ответственность за качество медицины большинство украинцев возлагают на Президента, чем на правительство - исследование

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Украине 17% граждан считают, что главная ответственность за качественную медицину и подготовку больниц в период пандемии лежит на Президенте, что вдвое больше тех, кто возлагает ответственность на правительство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива".

"Большинство граждан (51%) считает, что главную ответственность за качественное здравоохранение и подготовку медицинских учреждений к работе в условиях пандемии несет профильное министерство. Еще 17% украинцев главную ответственность возлагают на Президента Украины, что вдвое больше, чем количество тех, кто возлагает ответственность на правительство", - говорится в данных исследования.

Также отмечается, что об ответственности Президента за подготовку к пандемии чаще говорили респонденты в западном и центральном макрорегионах.

Добавим, исследование проведено с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, в Украине на 9 часов 14 августа зафиксировано уже почти 88 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 1,7 тысячи.

Источник: УНН
Теги: опрос, медицина, Украина, правительство, Президент
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