Хомчак доложил Зеленскому о ситуации на линии разграничения

КИЕВ. 14 августа. УНН. Режим тишины на линии разграничения в зоне проведения ООС соблюдается. Об этом Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак доложил Президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании, передает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Так, сообщается, что "Хомчак доложил Президенту, что режим тишины на линии разграничения в зоне проведения ООС придерживается".

"Обстрелов не было", - констатировал он.

Отдельно Главнокомандующий ВСУ акцентировал внимание на том, что вчера боевики на КПВВ "Станица Луганская", прикрываясь карантинными мероприятиями, опять не пропустили миссию наблюдателей СММ ОБСЕ, однако в то же время в "Новотроицком" дали разрешение на перевозку гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста.

Напомним, с начала суток 14 августа боевики один раз обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки, в результате чего раненых и погибших военных нет.