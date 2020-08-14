Назначение титушки в UFMMA в Киевской области: в федерации говорят, что это было "краткосрочное" решение

КИЕВ. 14 августа. УНН. Скандально известного спортсмена из Белой Церкви Вадима Титушко "назначили" на должность вице-президента UFMMA в Киевской области на местном уровне, и это решение было сразу отменено федерацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб UFMMA.

"Хотим прокомментировать ситуацию относительно Вадима Титушко. На сегодняшний день этот человек не имеет никакого отношения к федерации UFMMA. Краткосрочное назначение было сделано на местном уровне, и отменено сразу же, как это стало известно руководству федерации", - говорится в сообщении.

Добавим, что на официальной Facebook-странице Федерации смешанных единоборств появилась новость о назначении Титушко вице-президентом UFMMA в Киевской области, но через некоторое время сообщение исчезло.

"Поздравляем Титушко Вадима Сергеевича с должностью вице-президента UFMMA в Киевской области", - говорилось в сообщении.

Напомним, в 2013 году В.Титушко обвиняли в избиении журналистов во время оппозиционной акции 18 мая в Киеве. В сентябре 2013 года Шевченковский суд утвердил мировое соглашение В.Титушко с журналистами и приговорил его к 2 годам условного наказания.