Украина обеспечила возможность иммигрировать 5 тыс. ІТ-специалистов из Беларуси - Федоров

КИЕВ. 14 августа. УНН. Правительство Украины обеспечило возможность иммигрировать в страну 5000 высококвалифицированных ІТ-специалистов из Республики Беларусь. Об этом в Facebook написал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

"При поддержке Правительства мы также обеспечили возможность иммигрировать в Украину 5000 высококвалифицированных ІТ-специалистов. Они могут получить вид на жительство и работу в Украине в течение 10 лет", - сообщил Федоров.

По его словам, иммиграция в рамках квот позволяет иностранным ІТ-специалистам трудоустроиться на тех же условиях, что и граждане Украины.

"5000 квот распределены по областям Украины, в которых сосредоточено наибольшее количество IT-компаний. Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 иностранных специалистов, Харьковская - 700, а город Киев получил 2500 квот", - отметил вице-премьер.

Он отметил также, что вместе с украинским ІТ-бизнесом Минцифры готово создать все необходимые условия для комфортного переезда ІТ-компаний и специалистов из Беларуси в Украину.

Как сообщал УНН, Украина будет максимально взвешивать каждый следующий шаг по Беларуси, учитывая особый характер отношений между украинским и белорусским народом и к чему приведет ослабление Беларуси с точки зрения расстановки сил в украинском регионе.