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ЦИК назначила выборы в районные советы на 25 октября

ЦИК назначила выборы в районные советы на 25 октября

КИЕВ. 14 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия в пятницу назначила выборы в районные советы на 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК, передает УНН.

"Только что Центральная избирательная комиссия назначила выборы в районные советы! Выборы состоятся 25 октября 2020 года вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов", - сообщили в пресс-службе.

По данным Центризбиркома, постановление поддержали все члены Комиссии.

Как сообщал УНН, согласно заключению комитета ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, местного развития и градостроительства, Центральная избирательная комиссия имеет все необходимые правовые основания для назначения первых выборов депутатов районных советов в Украине, запланированных на 25 октября, на новой территориальной основе, согласно принятому ВР решению о ликвидации и создании новых районов.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, районные власти
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