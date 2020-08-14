Зеленский сменил состав национальной инвестиционного совета

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "Об изменениях в составе Национального инвестиционного совета" № 322/2020, поэтому в ее состав вошли представители правительства, глава НБУ и другие должностные лица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Согласно документу, в состав Национального инвестиционного совета вошли президент и генеральный директор компании POSCO International Corp. Си-Бо Джу, главный исполнительный директор компании Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Мурат Эркан, министр финансов Украины Сергей Марченко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и глава НБУ Кирилл Шевченко", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3760 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским.