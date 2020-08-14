Задержанных в Беларуси "вагнеровцев" вернули в РФ

КИЕВ. 14 июля. УНН. Задержанные на территории Республики Беларусь 32 боевика ПВК "Вагнера" были возвращены в Российскую Федерацию, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

"В соответствии с ходатайством Генерального прокурора Российской Федерации Краснова И.В. от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Беларуси, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России", - заявили в Генпрокуратуре.



Сообщается, что тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь.



Отметим, 11 августа Офис генпрокурора Украины направил в генпрокуратуру Республики Беларусь запросы о выдаче 28 участников вооруженного конфликта на Донбассе.



Как сообщал УНН, 29 июля белорусскими правоохранительными органами было задержано 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер".



Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси 33 боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса. В то же время, как сообщал УНН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия "не признает украинское гражданство" задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера".



Добавим, что 5 августа Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопросы экстрадиции задержанных в Беларуси участников военных действий на Донбассе.