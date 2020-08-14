В Зеленского заявили, что не вмешиваются в работу ЦИК

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Главы государства не вмешиваются в процесс подготовки и проведения местных выборов в Украине. Соответствующее заявление сегодня обнародовала пресс-служба Главы государства, передает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Главы государства не вмешиваются в процесс подготовки и проведения местных выборов в Украине, которые назначены на 25 октября", - говорится в заявлении.

У Президента отметили, что ЦИК "является независимым коллегиальным государственным органом, который осуществляет свои полномочия самостоятельно, независимо от других органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, и как институт имеет все необходимое для самостоятельной работы".

"Ни Президент, ни руководитель Офиса Главы государства не проводили встреч с главой Центральной избирательной комиссии и другими членами ЦИК и не выдвигали к ним никаких требований. Информация, которую распространили некоторые СМИ, не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, ранее украинские СМИ сообщили, что сегодня в ОПУ были приглашены глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, секретарь ЦИК Елена Гатауллина и еще три члена Центризбиркома для беседы с главой Офиса Андреем Ермаком. По данным СМИ, во время встречи глава ОПУ Ермак требовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке, потому что они "люди Богдана".

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия в пятницу назначила выборы в районные советы на 25 октября.