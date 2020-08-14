МИД об освобождении "вагнеровцев": им удалось ускользнуть сухими из воды, но это не конец истории

КИЕВ. 14 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание решение Республики Беларусь о выдаче 32-х боевиков ЧВК Вагнера России. Об этом в Facebook написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает УНН.

"Решение белорусской стороны вернуть в РФ представителей т.н. ЧВК Вагнер принято во внимание. Украинская сторона (прежде всего центральный компетентный орган Украины по вопросам экстрадиции) приложила должные усилия для привлечения к уголовной ответственности правонарушителей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на Донбассе. Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории (впрочем есть еще Интерпол)", - написал дипломат.

Енин напомнил также о принципе взаимности, который часто играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции.

"К слову, Беларусь (как пограничная с нами страна) занимает 2 место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции всех международных партнеров Украины", - добавил он.

Напомним, сегодня стало известно, что задержанные на территории Республики Беларусь 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены в Российскую Федерацию.