Президент уволил двух глав РГА, одного - назначил

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Лубенской и Звенигородской районных государственных администраций. Соответствующие распоряжения от 14 августа обнародованы на сайте Главы государства, передает УНН.

"Уволить Гончаревского Владислава Эдуардовича с должности главы Звенигородской районной государственной администрации Черкасской области в соответствии с поданным им заявлением", - говорится в распоряжении №436/2020-рп.

Еще одним распоряжением №435/2020-рп Президент уволил Александра Цыганенко с должности главы Лубенской районной государственной администрации Полтавской области согласно поданному им заявлению.

Кроме того, указом №437/2020-рп Президент назначил главой Лебединской районной государственной администрации Виктора Химича.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский назначил 10 глав РГА в Киеве.