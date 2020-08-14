Заместителем руководителя ГУД будет контрактник - распоряжение Зеленского

КИЕВ. 14 августа. УНН. Заместителя Руководителя Государственного управления делами Украины назначать путем заключения контракта. Соответствующее распоряжение Президента Владимира Зеленского от 14 августа обнародовано на сайте Главы государства, передает УНН.

“Согласиться с предложением временно исполняющего обязанности вязки Руководителя Государственного управления делами И. Лысого о необходимости назначения на вакантную должность заместителя Руководителя Государственного управления делами путем заключения контракта”, — говорится в тексте распоряжения.

Кроме того, Президент распорядился определить временно исполняющего обязанности Руководителя ГУД уполномоченным лицом для проведения собеседования с кандидатами на должность заместителя Руководителя управления.

Напомним, в июне Зеленский освободил Сергея Борзова с должности Руководителя Государственного управления делами, назначив на должность в.и.о. главы управления Игоря Лысого.