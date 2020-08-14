МИД Украины отреагировал на слова Лукашенко об "организации протестов" украинцами

КИЕВ. 14 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на слова президента Республики Беларусь Александра Лукашенко касательно “организации протестов” в соседней стране украинцами, передает УНН со ссылкой сообщение МИД.

“МИД Украины выражает обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации, подчеркиваем, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов. Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств”, — указано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что: “Тогда как доказательства в участии в террористической деятельности 28 наемников ЧВК „Вагнера“, задержанных в Беларуси, есть. И они были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск — чтобы преступники понесли справедливое наказание. А „вагнеровцы“, с благословения белорусских властей, возвращаются в РФ. Чтобы и дальше совершать преступления на территории суверенных государств”.

Добавим, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для “организации протестов” на территорию республики “понаехали ... из Польши, Голландии, Украины”.