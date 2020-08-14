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МИД Украины отреагировал на слова Лукашенко об "организации протестов" украинцами

МИД Украины отреагировал на слова Лукашенко об "организации протестов" украинцами

КИЕВ. 14 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на слова президента Республики Беларусь Александра Лукашенко касательно “организации протестов” в соседней стране украинцами, передает УНН со ссылкой сообщение МИД.

“МИД Украины выражает обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации, подчеркиваем, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов. Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств”, — указано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что: “Тогда как доказательства в участии в террористической деятельности 28 наемников ЧВК „Вагнера“, задержанных в Беларуси, есть. И они были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск — чтобы преступники понесли справедливое наказание. А „вагнеровцы“, с благословения белорусских властей, возвращаются в РФ. Чтобы и дальше совершать преступления на территории суверенных государств”.

Добавим, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для “организации протестов” на территорию республики “понаехали ... из Польши, Голландии, Украины”.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Беларусь
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