СНБО: возвращение Беларусью "вагнеровцев" в РФ - не дружественный шаг по отношению к Украине

КИЕВ. 14 августа. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обооны Украины Алексей Данилов прокомментировал решение Беларуси вернуть боевиков ППК “Вагнер” на территорию России, пишет УНН со ссылкой на сообщение СНБО Украины.

“К сожалению, власти Беларуси приняли не правовое решение, не соответствующее духу двусторонних взаимоотношений, и является не дружественным шагом по отношению к Украине”, — прокомментировал Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ситуацию, связанную с возвращением боевиков частной военной компании “Вагнер” в Россию.

В частности, он отметил, что, к сожалению это решение негативно скажется на отношениях двух государств, поскольку Украина собрала достаточно доказательств участия бойцов “Вагнер” в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований Российской Федерации. Офис Генерального прокурора Украины еще 11 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Беларуси. Всем этим 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

“Закон и уважение к правовым процедурам требовали от белорусской стороны иного решения по бойцов “вагнеривцев”, — указали в СНБО.

“Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались”, — сообщил Секретарь СНБО Украины.

Добавим, что на ситуацию также отреагировали в Офисе Президента Украины.