Это плохая история: Зеленский отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцов" в РФ

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на передачу Беларусью боевиков ЧВК "Вагнер" на территорию России, указав, что "это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях" и что белорусская сторона оставила обращение Офиса Генерального прокурора Украины о выдаче задержанных в Украину без ответа. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Несколько слов о важном с БОЛЬШОЙ БУКВЫ. О тех самых "вагнеровцах", демонах современной войны, которых правительство Беларуси отдало... России. На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях", - отметил Зеленский.

"Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было. А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному ВМЕШАТЕЛЬСТВУ В ДЕЛА КАК БЕЛАРУСИ, ТАК И УКРАИНЫ - прежде всего Украины - демонстративно ОТДАТЬ третьей стороне. Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий", - продолжал Глава государства.

Он отметил, что бойцов частной военной компании "Вагнер", которые недавно были задержаны на территории Беларуси, таки отправили в Россию. Несмотря на имеющиеся договоренности о сугубо юридический и чисто объективный подход к оценке этого дела, добавил Президент.

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"Офис Генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных в Украину. Всем этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Белорусская сторона оставила обращение без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем", - отметил Президент.

Но, по его словам, "к сожалению, этого не произошло".

"Считает такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи", - отметил Зеленский.

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Он добавил, что последствия этого решения "будут трагическими".

"Мы понимаем, что "ВАГНЕРОВЦЫ" ВСЕ РАВНО вернутся к своему привычному занятию - РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВОЙНЫ. Дай Бог, чтобы белорусским властям НЕ ПРИШЛОСЬ И НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ ОДИН горящий обескровленный ДОНБАСС, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют. Потому что они - это же об экспансионизме и насилии. Только о насилии. Однако и сами "вагнеровцы", и любой другой, чей бизнес по их собственной характеристике - смерть, должны понимать: все равно придется отвечать. Перед законом или уже сразу перед Богом - покажет время. ИЗБЕЖАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИКТО НЕ СМОЖЕТ", - подытожил Президент.

Напомним, 14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены в Российскую Федерацию. Министерство иностранных дел Украины заявило, что приняло во внимание решение Республики Беларусь о выдаче 32-х боевиков ЧВК "Вагнера" России.

Отметим, 11 августа Офис Генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 участников вооруженного конфликта на Донбассе.

Как сообщал УНН, 29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер". Имена многих задержанных в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса. В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия "не признает украинское гражданство" задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера".