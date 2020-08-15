Украина за время пандемии вдвое нарастила мощности для борьбы с COVID-19 - Степанов

КИЕВ. 15 августа. УНН. За все время пандемии Украины вдвое нарастила мощности для борьбы с COVID-19. Это касается и койкомест в больницах, и медицинского оборудования: аппаратов ИВЛ и подведения кислорода. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Вчера я провел очередное селекторное совещание с руководителями департаментов здравоохранения всех областей, руководителями работ по преодолению COVID-19. Мы проговаривали прежде всего готовность системы предоставлять медпомощь. Речь шла об обеспечении необходимым оборудованием. Количество аппаратов искусственной вентиляции легких мы увеличили почти на тысячу за этот период. Говорили об обеспечении кислородом коек, особенно в больницах второй волны. Мы сейчас разворачиваем по всей стране, будет готовность 230 коек. В некоторых областях мы начали их уже добавлять. Во всех больницах у нас 1700 аппаратов ИВЛ, мы увеличиваем количество подведенного кислорода", - рассказал Степанов.

Он отметил, что подвод кислорода очен важен, ведь большое количество больных нуждается именно в кислородной терапии.

"Мы за все время пандемии нарастили эти мощности вдвое, и сейчас мы и дальше будем наращивать", - резюмировал глава Минздрава.

Напомним, что в Украине за месяц стремительно возросло количество госпитализированных с COVID-19.