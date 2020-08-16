В Минэнерго подвели итоги недели

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Минэнерго обнародовали дайджест событий на энергорынке Украины за последнюю неделю, передает УНН.

В частности, в ведомстве сообщили, что руководительница Минэнерго Ольга Буславец осуществила рабочий визит в составе делегации Премьер-министра Дениса Шмыгаля в АО “Турбоатом”. Во время поездки речь шла о сотрудничестве генерирующих компаний с АО “Турбоатом” и ГП “Завод “Электротяжмаш”, направленную на обновление энергетической инфраструктуры.

Также на этой неделе Буславец призвала предприятия ТЭК усилить противоэпидемические мероприятия. Она подчеркнула важность соблюдения требований карантина.

В то же время Минэнерго сообщило, что работает над имплементацией закона об усовершенствовании условий поддержки “зеленой” энергетики.

Определены четыре направления работы:

подготовка к проведению аукционов по распределению квоты поддержки;

разработку законопроекта о предоставлении права производителям из альтернативных источников энергии выходить из балансирующей группы гарантированного покупателя и продавать электрическую энергию на рынке, получая компенсацию разницы между размером “зеленого” тарифа или аукционной цены и средневзвешенной цене на рынке “на сутки вперед”;

определение оптимальных путей сбалансирования финансового состояния участников рынка, на которых возложены специальные обязанности по поддержке развития ВИЭ;

разработка методики расчета объема недоотпуска электрической энергии производителями из альтернативных источников энергии и порядка предоставления услуг по уменьшению нагрузки производителем, который осуществляет продажу электрической энергии по “зеленому” тарифу или по аукционной цене.

Кроме того Минэнерго разработало план усиления кибербезопасности в энергетическом секторе. Планируется создать проектно офис для привлечения международной технической помощи, провести аудит текущего состояния кибербезопасности в энергетике и организовать секторный центр кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора.

На этой неделе для поставщиков природного газа отменили обязательный страховой запас на 2020 год. Кабинет Министров установил страховой запас для поставщиков природного газа на уровне 0 процентов от запланированных месячных объемов поставки потребителям на следующий месяц.

Также Минэнерго опубликовало отчет за 2019 год по результатам проведения мониторинга безопасности поставок природного газа. Документ подготовлен в соответствии с требованиями статьи 29 Договора об учреждении Энергетического Сообщества, статьи 7 Закона Украины “О рынке природного газа”, а также Национального плана действий и Правил о безопасности поставок природного газа.

Напоследок в Минэнерго отметили, что создан Научно-технический совет Министерства. Будут функционировать следующие секции: “Электроэнергетика”, “Ядерно-энергетический комплекс”, “Угольная промышленность”, “Нефтяная, газовая и нефтеперерабатывающая промышленность”, “Охрана труда, промышленная безопасность и гражданская защита”, “Водородная энергетика”, и “Энергоэффективность”.