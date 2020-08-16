Коррупционер и шантажист: за что Президента просят уволить Артема Сытника

КИЕВ. 16 августа. УНН. На сайте электронных петиций Президента Украины появилась петиция об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, сообщает УНН.

Автором петиции выступил Попович Ростислав Игоревич.

В петиции указывается, что НАБУ не выполняет возложенную на него задачу, постоянно попадает в скандалы из-за некомпетентности, профессиональной непригодности, ангажированности директора и чрезвычайно низкого профессионального уровня его работников.

Так, указывается, что за пять лет существования среди «достижений» главного антикоррупционного органа:

- коррупционером признан директор НАБУ Артем Сытника, согласно решению Ровенского апелляционного суда от 03.12.2019 г.

- государство (налогоплательщики) потратило на НАБУ более 4 млрд. грн., а НАБУ государству вернуло только 600 млн. грн.

- коррупции в Украине меньше не стало, а скорее наоборот: согласно исследованию Transparency International за 2019 Украина потеряла 2 балла и опустилась на 5 позиций в антикоррупционном рейтинге.

- все чаще НАБУ становится инструментом политического влияния, шантажа. Накануне важных государственных назначений странным образом активизируется Артем Сытник с обысками. Это вряд ли может говорить о случайном совпадении, а скорее о целенаправленной попытке дискредитации тех или иных лиц.

- почти все судебные решения по делам, инициированным НАБУ, вынесенные по результатам заключенных с подозреваемыми сделок со следствием. То есть они, скорее, достигнутые за счет давления и шантажа и не могут служить подтверждением качественной работы детективов НАБУ.

Напомним, Артем Сытник был назначен на должность в 2015 году.

В 2019 году Сытника, на основании решения суда, внесли в реестр лиц совершивших коррупционные деяния. Также, в СМИ появлялась информация о том, что Сытник тайно посещает 5 президента Украины Петра Порошенко.