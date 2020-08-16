Члены делегаций в ПАСЕ подписали Белорусскую декларацию: требования

КИЕВ. 16 августа. УНН. Украинская делегация в ПАСЕ, а также главы других делегаций поддержали подписание Белорусской декларации о поддержке стремления белорусского народа к свободному волеизъявления на выборах и выдвинули свои требования. В частности, просят освободить незаконно задержанных участников митингов. Об этом написала в Facebook заместитель председателя фракции "Слуга народа" в ВР Евгения Кравчук, передает УНН.

"Украина, в том числе и наша делегация в ПАСЕ, не является безучастным наблюдателем за событиями, которые происходят в соседней Беларуси. Как член делегации, присоединилась к подписанию Белорусской декларации вместе с коллегами", - написала Кравчук.

По ее словам, этот документ выражает позицию Украины и призывает к диалогу, основанному на уважении к правам и свободам человека. Такую позицию поддержали главы делегаций Эстонии - Мария Юферева-Скуратовский, Латвии - Инесе Либин-Эгнер, Литвы - Альгирдас Буткевичюс и Соединенного Королевства Великобритании - Роджер Гейл.

"Весь демократический мир болеет за лучшее будущее для белорусского народа", - добавила Кравчук.

Следовательно, в Белорусской декларации делегатов ПАСЕ говорится о поддержке стремления белорусского народа к свободной выявления на выборах и честного подсчета голосов, а также о сопереживании за борьбу белорусов за свободу и демократию.

"Мы, делегаты, нижеподписавшиеся под заявляем, заявляем, что кампания по выборам президента Республики Беларусь, голосования 9 августа 2020 и подсчет голосов не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа; осуждаем применение насилия к участникам мирных собраний в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах; призываем власти Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний", - говорится в сообщении.

Кроме того, подписанты настаивают на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса.

"Приветствуем проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний; выражаем готовность фасилитировать диалог между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров предостерегаем Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела Беларуси", - написала Кравчук.

Напомним, Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Год Дамс выступил с заявлением после президентских выборов в Беларуси и поздравил мужество белорусских женщин.