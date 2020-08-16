Линкявичус: вторжением в Беларусь Россия подтвердит свою репутацию беззаконного государства

КИЕВ. 16 августа. УНН. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус прокомментировал у себя в Тwitter информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провозгласил готовность предоставить властям Беларуси всестороннюю поддержку в случае обострения ситуации, пишет УНН.

"Если Россия действительно планирует вторжение в соседнюю Беларусь под прикрытием этого странной "просьбы о помощи", это подтвердит ее репутацию беззаконного государства, а также просигнализирует народу России, какого отношения они могут ожидать в будущем. Тяжелый выбор", - написал Линкявичус.

Как сообщал УНН, президенты Беларуси и РФ провели за последние несколько дней второй официальный телефонный разговор.

"Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении по результатам телефонного разговора.