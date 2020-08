Линкявичус: вторжением в Беларусь Россия подтвердит свою репутацию беззаконного государства

КИЕВ. 16 августа. УНН. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус прокомментировал у себя в Тwitter информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провозгласил готовность предоставить властям Беларуси всестороннюю поддержку в случае обострения ситуации, пишет УНН.

"Если Россия действительно планирует вторжение в соседнюю Беларусь под прикрытием этого странной "просьбы о помощи", это подтвердит ее репутацию беззаконного государства, а также просигнализирует народу России, какого отношения они могут ожидать в будущем. Тяжелый выбор", - написал Линкявичус.

Как сообщал УНН, президенты Беларуси и РФ провели за последние несколько дней второй официальный телефонный разговор.

"Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении по результатам телефонного разговора.

If #Russia indeed planning invade neighbouring #Belarus under cover of this strange "call for help 'that would reconfirm her reputation of lawless state and also signal to the people of Russia what kind of treatment they can expect in the future . Hard choise.