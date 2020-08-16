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Леонид Кравчук призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией

Леонид Кравчук призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией

КИЕВ. 16 августа. УНН. Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал главу Беларуси Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает УНН.

Кравчук считает, что происходящие в Беларуси перешло красную черту.

"Я хочу подчеркнуть одно: на улице я увидел молодых людей 26-30 лет. Эти люди воспитаны во время правления Лукашенко. Я смотрел программы в школах, они были подконтрольны, я видел СМИ, они были подконтрольны. То есть все, что творилось в Беларуси, было подконтрольно режиму. Вот эти люди, воспитанные в режиме, вышли на улицу и сказали: "Нет, мы больше не хотим жить в тюрьме, мы хотим демократии и свободы", – рассказал Кравчук.

По его мнению, сейчас не стоит надеятся на долговечность любого режима.

"Задача господина Лукашенко – начать переговоры с оппозицией и выйти на нормальное решение", – добавил он.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста недовольных официальными результатами выборов.

Источник: УНН
Теги: Беларусь
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