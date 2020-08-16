Министр Криклий показал свой спорткар

КИЕВ. 16 августа. УНН. Министр инфраструктуры Владислав Криклий пользуется электромобилем, который показал в своем Facebook, сообщает УНН.

“Обожаю этот зеленый спорткар. Когда увидел впервые, был убежден, что не смогу влезть, но оказалось значительно просторнее чем в большинстве седанов”, — сказал он.

Среди уникальных преимуществ такого авто, по словам министра:

— возможность парковать перпендикулярно, тогда требуется место немного больше мопед. На месте одного большого внедорожника таких смартов может стать почти 3;

— экономичность;

— экологичность.

“Однако, электротранспорт все еще остается эксклюзивом, а хотелось бы видеть гораздо больше електромобилистов. Так чтобы на светофоре от 0 до 50 км/ч соревновались только электромобили в сплошной тишине без громких двс”, — отметил он.

Криклий сообщил, что следующая неделя будет несколько интересных событий в сфере электромобильности, где в том числе будут обсуждать перспективы и вызовы развития электротранспорта.

“Обязательно присоединяйтесь. EcoDrive tech 2020. Посвящена Инфраструктуре электротранспорта. Открыта с 18 по 20 августа, МВЦ в Киеве на Броварском проспекте — презентация первого украинского электромобиля для людей с инвалидностью. 20 августа 19:00, ВДНХ 19й павильон”, — написал министр.

Напомним, ранее Криклий инициировал изменения в государственные строительные нормы, которые позволят размещения зарядных станций для электромобилей на всех дорогах общего пользования.