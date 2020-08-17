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Протесты в Беларуси: в Киеве на здании КГГА вывесили бело-красно-белый флаг

Протесты в Беларуси: в Киеве на здании КГГА вывесили бело-красно-белый флаг

КИЕВ. 17 августа. УНН. На здании Киевской городской государственной администрации вывесили исторический бело-красно-белый флаг Беларуси в знак поддержки массовых протестов на территории соседнего государства, передает УНН со ссылкой на Telegram главы КГГА Виталия Кличко.

“Жыве Беларусь!”, — написал столичный мэр.

Напомним, в Беларусь 9 августа прошла президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница. Она не признала результаты выборов.

Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются неделю, по информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов, погибли по меньшей мере двое протестующих.

Протесты в Минске, 16 августа 2020 года:

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, протесты, Беларусь
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