В Украине обновили карантинные зоны: где снова жесткие ограничения

КИЕВ. 17 августа. УНН. С сегодняшнего дня восемь административных единиц в Украине отнесены к красному уровню эпидемиологической опасности из COVID-19. Об этом ранее сообщили в пресс-службе Минздрава, передает УНН.

"Восемь административно-территориальных единиц со значительным распространением COVID-19 относятся к категории регионов с красным уровнем эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Такое решение было принято Государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании 13 августа.

"С 00 часов 00 минут 17 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", - добавил по этому поводу министр Кабмина Олег Немчинов.

в красную зону будут отнесены:

Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;

Кицманский район Черновицкой области.

в оранжевую зону:

Луцкий и Любешовский районы Волынской области;

город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Бусский, Городокский, Дрогобычский, Жидачовский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;

Николаевский и Саратский районы Одесской области;

город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;

город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;

город Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.

в желтую зону:

город Киев;

города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области;

город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;

города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;

город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;

Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Как сообщал УНН, правительство утвердило новые подходы к определению карантинных зон. Отныне это будет происходить по трем показателям, один из которых - количество больных в административно-территориальных единицах.