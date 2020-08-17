В Минздраве рассказали, будут ли работать частные школы в "красных" зонах

КИЕВ. 17 августа. УНН. Если в районе или в городе установлен "красный" уровень опасности - ограничения на работу школ распространяются на все учреждения, независимо от формы собственности, в том числе - частные школы. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Независимо от формы собственности, если "красный" уровень опасности установлен в городе или районе, а я еще раз хочу подчеркнуть, что в условиях адаптивного карантина мы пришли именно к району или городу, независимо от формы собственности - это распространяется на все учебные заведения" - сказал Максим Степанов, отвечая на вопрос об ограничениях работы частных школ с "красной" зоны.

Он добавил, что районы с "красной" зоны имеют не просто напряженную ситуацию, а ситуацию, когда зафиксировано очень много новых случаев COVID-19.

По его словам, через 14 дней ограничения могут пересмотреть.

Напомним, психолог дала советы, как подготовить ребенка к школе.