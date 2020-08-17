Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,41 0,0000  EUR: 32,42 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Судовладелец Delfi запрещает поднимать танкер
Судовладелец Delfi запрещает поднимать танкер
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7245

Зеленский отреагировал на поджог машины программы расследований в Броварах

Зеленский отреагировал на поджог машины программы расследований в Броварах

Владимир Зеленский

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранителей максимально быстро найти и привлечь к ответственности злоумышленников, которые подожгли автомобиль программы расследований "Схемы". Об этом Глава государства написал в Telegram-канале, передает УНН.

"В декабре 2014-го неподалеку от дворца "Украина" неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы "Схемы". Как Президент Украины я всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне", - написал Президент.

Он убежден, что свобода слова - это "фундамент любой демократической страны", а журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования.

"Моя творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" - до прослушивания, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве какая-либо критика власти тянула за собой преследование или запугивания", - отметил Глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что в Броварах под Киевом сожгли автомобиль сотрудника проекта журналистских расследований "Схемы" Бориса Мазура.

Правоохранители по данному факту начали уголовное производство.

Источник: УНН
Теги: журналисты, автомобили, Бровары, поджог, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.