Украина прекращает соглашение с РФ относительно торговых представительств

КИЕВ. 17 августа. УНН. Правительство приняло решение о прекращении соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств. Об этом в Facebook написала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джаппарова, передает УНН.

"Сегодня на внеочередном заседании КМУ было принято решение о прекращении Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года", - написала дипломат.

Она пояснила, что, с учетом российской агрессии и оккупации Крыма, и, соответственно, современного состояния украинского-российских отношений, это соглашение "потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины".

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров принял проект постановления "О выходе Украины из Соглашения о создании Совета по культурному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о создании Совета по культурному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств от 26 мая 1995 года".



