Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,41 0,0000  EUR: 32,42 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Судовладелец Delfi запрещает поднимать танкер
Судовладелец Delfi запрещает поднимать танкер
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
10350

Украина прекращает соглашение с РФ относительно торговых представительств

Украина прекращает соглашение с РФ относительно торговых представительств

КИЕВ. 17 августа. УНН. Правительство приняло решение о прекращении соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств. Об этом в Facebook написала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джаппарова, передает УНН.

"Сегодня на внеочередном заседании КМУ было принято решение о прекращении Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года", - написала дипломат.

Она пояснила, что, с учетом российской агрессии и оккупации Крыма, и, соответственно, современного состояния украинского-российских отношений, это соглашение "потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины".

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров принял проект постановления "О выходе Украины из Соглашения о создании Совета по культурному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о создании Совета по культурному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств от 26 мая 1995 года".

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Кабмин, Украина, торговля
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.