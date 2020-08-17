"Режим тишины" на Донбассе в целом придерживается четвертую неделю подряд - СНБО

КИЕВ. 17 августа. УНН. Режим прекращения огня на Донбассе в целом выполняется четвертую неделю подряд, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой СНБО, передает УНН.

"Режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года в целом выполняется четвертую неделю подряд, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера", - говорится в сообщении.

Главный ситуационный центр при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает, что в частности за прошедшие сутки, 16 августа, этого года не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

"По состоянию на семь часов утра понедельника, 17 августа, также не зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных группировок противника. Соответственно, военнослужащие Вооруженных Сил Украины не открывали огонь", - отмечается в сообщении.

Также указано, что сбор, накопление и обработку информации о ситуации в зоне ООС обеспечивает программно-аппаратный комплекс "СОТА", что позволяет осуществлять комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны.

"СММ ОБСЕ также не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях: в течение 16 августа работало 10 патрулей СММ ОБСЕ, выполнено 5 наблюдательных полетов БПЛА", - говорится в сообщении.

Кроме того продолжается техническое обследование местности и мониторинг режима "тишина".

"Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что украинская сторона приложила значительные усилия к успешному проведению Трехсторонней контактной группы 22 июля этого года, и неукоснительно выполняет договоренности по соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - отмечается в сообщении.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, в период с 27 июля по вечер 31 июля Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.



