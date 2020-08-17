Допрос главы ОАСК: Вовк заявил, что не застал в НАБУ никого, кроме журналистов

КИЕВ. 17 августа. УНН. Глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявил, что пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины в указанное время по повестке, однако не застал никого на месте и через 40 минут ожидания ушел. Об этом Вовк сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня в 8:00 утра должен был состояться допрос... Я, как законопослушный гражданин, пришел на назначенное время, однако не застал в НАБУ никого, кроме журналистов, которым кто-то заботливо сообщил время моего прихода. Следователя на месте не оказалось", - написал Вовк.

По его словам, адвокаты попытались выяснить, почему следователя нет, однако он не брал трубку.

"40 минут ожидания. И мы пошли", - отметил Вовк.

Вовк считает, что НАБУ не собирается расследовать дело.

Как сообщалось, главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку вручили повестки на допросы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Напомним, глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК, в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Ранее в УНН сообщалось, что Окружной административный суд города Киева не может передать повестки о вызове в НАБУ восьми судьям, ведь они находятся в отпуске.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и судей ОАСК по делу о возможном захвате власти руководством суда.

Как сообщали ранее в САП, главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.