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ООС: боевики придерживаются "режима тишины", но зафиксировано нарушение договоренностей

ООС: боевики придерживаются "режима тишины", но зафиксировано нарушение договоренностей

КИЕВ. 17 августа. УНН. По состоянию на 12:00 в зоне проведения операции объединенных сил наблюдается тишина, потерь среди украинских военных нет, однако вблизи оккупированной Ужовки боевики продолжили осуществлять инженерное обустройство позиций. Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, обстрелов со стороны противника зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина. Однако, около девяти утра зафиксировано нарушение договоренностей. Так, противник продолжил осуществлять инженерное оборудование позиций вблизи оккупированной Ужовки в сторону украинских защитников неподалеку Водяного", - сказал Шаравара.

По его словам, боевых потерь среди украинских защитников нет.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавил Шаравара.

Напомним, по информации СНБО, режим прекращения огня на Донбассе в целом выполняется четвертую неделю подряд, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, режим тишины, ООС
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