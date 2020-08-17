Закон о развитии водного транспорта должны одобрить осенью - нардеп

КИЕВ. 17 августа. УНН. Верховная Рада должна одобрить законопроект о внутреннем водном транспорте осенью. Об этом в комментарии УНН рассказал один из его инициаторов, народный депутат Александр Скичко.

"На сегодня есть все основания рассчитывать, что осенью на четвёртой сессии парламента законопроект будет принят во втором чтении и в целом, и первый шаг на пути восстановления речного судоходства будет сделан", - сказал он.

После первого чтения (апрель 2020 - ред.) еарламентарии внесли в проект ЗУ около 1,5 тысячи поправок, рассказал нардеп. Из-за чего он так долго лежит без движения, добавил Скичко.

"Прежде чем подавать законопроект на второе чтение, нам нужно рассмотреть все эти поправки", - говорит он.

Проект закона имеет целью восстановить речное судоходство, рассказывает нардеп.

"По сути, законопроект 1182-1-д "О внутреннем водном транспорте" - это первый шаг в этом деле.

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Став законом, документ урегулирует правоотношения в области внутреннего водного транспорта, обеспечит унификацию терминологии в области водного транспорта - без этого невозможно браться, например, за развитие береговой инфраструктуры, планировать развитие речного хозяйства и, тем более, переориентировать грузопотоки в стране в целом", - говорит нардеп.

Проблемы внутреннего речного транспорта надо решать комплексно, считает Скичко, что и предлагает законопроект.

"Законопроект, в частности, предусматривает, что развитие внутреннего водного транспорта должно происходить в соответствии со Стратегией развития внутреннего водного транспорта Украины, включающей краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы.

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Стратегия же должна учитывать прогнозы относительно грузопотоков, программы инвестирования, возможных источников финансирования, планов развития национальной транспортной системы, речных портов, других объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта, стратегии развития морских портов Украины, должна соответствовать генеральной схеме планирования территории Украины", - говорит Скичко.

Развитие судоходства - это не только коммерческая деятельность, но и социальная функция, считает нардеп. Именно поэтому проектом Закона Украины предлагается, чтобы тарифы на социально значимые регулярные перевозки пассажиров на судах устанавливали органы местного самоуправления.

"И они же будут обязаны возместить перевозчикам разницу в цене, если она будет ниже экономически обоснованного размера - с соответствующей статьи местного бюджета", - добавил Скичко.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что принятие этого законопроекта позволит за несколько лет увеличить грузопоток по реке Днепр до 35 млн тонн ежегодно, разгрузив при этом дороги. Также, по его словам, он обеспечит финансирование безопасной речной инфраструктуры и будет стимулировать развитие судостроения.

"Мы сможем восстановить украинские предприятия и создать новые рабочие места", - отмечал министр.