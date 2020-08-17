С начала года САП направила в суд более 30 дел - Холодницкий

КИЕВ. 17 августа. УНН. С начала года в суд было направлено 33 дела. Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"За те шесть месяцев, несмотря на карантинные сложности... трудности - мы смогли направить 33 дела в суд. К сожалению, 106 производств остановлено - это те, которые с подозрениями и причина остановки - это розыск подозреваемых, которые уклоняются от следствия", - сказал Холодницкий.

Также, по его словам, несмотря на карантин, прокуроры САП приняли участие в 2050 заседаниях, которые проходили в различных судах по различным категориям дел в карантинный период.

Напомним, в июле этого года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении 14 лицам.