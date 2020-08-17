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Экономический эффект от работы НАБУ за пол года составил более 1,5 млрд грн — Сытник

Экономический эффект от работы НАБУ за пол года составил более 1,5 млрд грн — Сытник

КИЕВ. 17 августа. УНН. Экономический эффект от работы Национального антикоррупционного бюро Украины в первом полугодии 2020 года составил более 1,5 млрд грн. Об этом во время брифинга по результатам НАБУ и САП в I полугодии 2020 года сказал директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"За полгода нами начато 406 уголовных производств. 125 лицам сообщено о подозрении. 33 дела направлены в суд всего сейчас относительно 50 обвиняемых. И 5 обвинительных приговоров вынесено относительно 6 человек. Экономический эффект от работы в первом полугодии 2020 года составил более 1,5 млрд грн. Из них - это 600, почти 700 млн, - это возмещение убытков, причиненных по делам, касающимся причинения ущерба государственным предприятиям", - проинформировал Сытник.

Он отметил, что еще 1,5 млн добровольно вернули народные депутаты за незаконно полученную компенсацию на жилье.

"Также предотвратили хищение почти 800 млн грн. Как я уже говорил, 65 млн уже прямо взыскано в бюджет в качестве взыскания из подозреваемых залогов. На сегодняшний день в НАБУ работает 653 работника. Из них в головном подразделении детективов работают 236 детективов", - добавил Сытник.

Напомним, антикоррупционные органы в июле сообщили о подозрении более 10 лицам.

Источник: УНН
Теги: работа, НАБУ, Артем Сытник
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