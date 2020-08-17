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В УГО ответили на обвинения журналистов, автомобиль которых подожгли в Броварах

В УГО ответили на обвинения журналистов, автомобиль которых подожгли в Броварах
Источник: Facebook/Mykhailo Tkach

КИЕВ. 17 августа. УНН. Военнослужащие Управления государственной охраны не осуществляли никаких мер по якобы целенаправленному наблюдению за съемочной группой "Схем". Об этом в Facebook сообщила пресс-служба УГО, передает УНН.

"Военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют исключительно в определенных действующим законодательством Украины пределах и не совершали никаких мер по якобы целенаправленному наблюдению за съемочной группой "Схем". Более того, мы полностью открыты для любых проверок по этим фактам", - отметили в пресс-службе.

В УГО также отметили, что в Управлении обеспокоены ситуацией с пожаром автомобиля съемочной группы "Схем", и уверены, что в ближайшее время виновные будут найдены и наказаны в рамках действующего законодательства Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в Броварах, под Киевом, сожгли автомобиль сотрудника проекта журналистских расследований "Схемы" Бориса Мазура.

По словам журналиста программы Михаила Ткача, во время съемок "я неоднократно подчеркивал, что за нашем авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО".

Утром в понедельник Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поджог, призвав правоохранителей максимально быстро найти и привлечь к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы расследований "Схемы".

"Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве любая критика власти тянула за собой преследование или запугивание", - отметил Глава государства.

Источник: УНН
Теги: журналисты, автомобили, поджог
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