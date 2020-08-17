Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,35 -0,0609  EUR: 32,31 -0,1103 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Лукашенко публично унизил Украину: МИД обрабатывает опции по реагированию
Лукашенко публично унизил Украину: МИД обрабатывает опции по реагированию
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7260

Все пострадавшие от пожаров в Луганской области получили компенсации - Аваков

Все пострадавшие от пожаров в Луганской области получили компенсации - Аваков

Арсен Аваков

КИЕВ. 17 августа. УНН. Все люди, которые пострадали от пожаров в Луганской области в начале июля, получили выплаты и компенсации. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на совещании у Президента Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все люди, которые пострадали в результате пожаров в начале июля в Луганской области, получили выплаты и компенсации. Также, по его словам, полиция проводит оперативно-розыскную работу по установлению обстоятельств и виновных в поджоге автомобиля программы "Схемы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, в Луганской области полностью ликвидировали пожар и отметили, что убытки ориентировочно составляют 450 млн гривен.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, компенсация, лесные пожары, Луганск и Луганская область

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.