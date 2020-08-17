Все пострадавшие от пожаров в Луганской области получили компенсации - Аваков

КИЕВ. 17 августа. УНН. Все люди, которые пострадали от пожаров в Луганской области в начале июля, получили выплаты и компенсации. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на совещании у Президента Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все люди, которые пострадали в результате пожаров в начале июля в Луганской области, получили выплаты и компенсации. Также, по его словам, полиция проводит оперативно-розыскную работу по установлению обстоятельств и виновных в поджоге автомобиля программы "Схемы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, в Луганской области полностью ликвидировали пожар и отметили, что убытки ориентировочно составляют 450 млн гривен.