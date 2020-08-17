Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,35 -0,0609  EUR: 32,31 -0,1103 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Лукашенко публично унизил Украину: МИД обрабатывает опции по реагированию
Лукашенко публично унизил Украину: МИД обрабатывает опции по реагированию
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5295

Водителей за неделю оштрафовали более чем 2,3 млн грн из-за перегрузки транспорта - Криклий

Водителей за неделю оштрафовали более чем 2,3 млн грн из-за перегрузки транспорта - Криклий

КИЕВ. 17 августа. УНН. Инспекторами Укртрансбезопасности за прошедшую неделю, с 10 по 16 августа было проведено почти 28 тыс. проверок транспортных средств, из-за перегрузки начислено более 2,3 млн грн штрафов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"По итогам 10-16 августа инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено еще почти 28 тысяч транспортных средств, составлено 339 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено более 2,3 млн гривен платы из-за перегрузки", - сообщил Криклий.

Напомним, с 3 по 9 августа, инспекторами было проверено почти 28 тыс. автомобилей и начислено 3,4 млн грн платы из-за перегрузки.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, дорога, Мининфраструктуры, Владислав Криклий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.