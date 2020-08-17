Суд отказал судовладельцу Delfi в запрете поднятия его танкера

КИЕВ. 17 августа. УНН. Хозяйственный суд Киева отказал судовладельцу Delfi в запрете поднятия танкера. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Свой иск судовладелец адресовал одесскому филиалу госпредприятия "Администрация морских портов Украины". Он просил суд запретить филиалу совершать любые действия относительно Delfi, а именно:

предоставлять любым лицам доступ к судну;

организовывать и/или объявлять проведение закупки любых услуг/работ относительно судна;

заключать любые договоры о закупке услуг/работ относительно судна;

самостоятельно или с привлечением любых лиц, без согласования с судовладельцем осуществлять работы по демонтажу и/или вывозу судна.

Кроме того, судовладелец просил суд обязать "Администрацию морских портов Украины" остановить проведение процедуры закупки услуг по поднятию и удалению (перемещению) танкера-бункеровщика "Delfi", и, собственно, заключать договор о закупке любых услуг относительно судна.

Изучив материалы дела, суд отказал судовладельцу Delfi в запрете поднятия танкера, поскольку это будет противоречить действующему законодательству.

"Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" является предприятием, единственным учредителем которого является государственный орган, а именно Министерство инфраструктуры Украины, поэтому указанная процедура закупки услуг указанным государственным предприятием осуществляется от имени государственного органа, в связи с чем, принятие мер обеспечения иска в предложенным истцом способ будет противоречить предписаниям действующего законодательства Украины", - говорится в судебном постановлении.

Напомним, последняя неудачная попытка судовладельца Delfi поднять свой танкер была в конце июля, после чего государство отстранило его от процесса и занялось решением проблемы самостоятельно. Однако судовладелец решил заблокировать действия государства в суде, но суд отклонил его иск.

"Суд отказал им в удовлетворении их ходатайства об обеспечительных мерах, и мы продолжаем работы по эвакуации. Но сильно злит ощущение того, что те, кто создали и не решили проблемы, и в дальнейшем продолжают их добавлять и мешать. Думаю, что уже таки время правоохранителям подробнее ознакомиться с деятельностью судовладельца Делфи - Mister Drake PC на территории Украины и какую цель они преследуют своими действиями", - написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.