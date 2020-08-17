Журналисты нашли главу энергетического комитета ВР на люксовом курорте в Турции
Андрей Герус
КИЕВ. 17 августа. УНН. Глава энергетического комитета ВР, народный депутат Андрей Герус попал в объектив съемочной группы телеканала "Украина 24", передает УНН.
Журналисты сняли отдых Геруса на одном из люксовых курортов Турции - Amara Dolce Vita Kids Concept.
Отель имеет собственный пляж и аквапарк, а также предлагает VIP-виллы с собственным бассейном, террасой, сауной, гардеробной комнатой и отдельной комнатой для персонала.
Журналисты выяснили, что 6 ночей отдыха в таком отеле стоят около 10 тыс. евро. Сам Герус отвечать на вопросы журналистов о стоимости элитного отдыха не захотел.
"Посмотрите на сайте турагентства и увидите", - заявил он.
Согласно отечественному законодательству, Герус обязан задекларировать расходы на дорогой отдых.
Напомним, против Геруса в Украине открыты уголовные производства по факту махинаций на энергорынке.