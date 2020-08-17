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Пленники Кремля получили августовские стипендии имени Левка Лукьяненко

Пленники Кремля получили августовские стипендии имени Левка Лукьяненко

КИЕВ. 17 августа. УНН. Стипендии имени Левка Лукьяненко в августе выплатили 13 лицам, которые были незаконно задержаны и удерживались Россией, в Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Минреинтеграции выплатило государственные стипендии имени Левка Лукьяненко. Сегодня было перечислено госстипендии за август 13-и лицам, которые были незаконно задержаны и удерживались Российской Федерацией, оккупационными администрациями РФ в Крыму и на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одиннадцать тех, кто сейчас получает стипендию имени Левка Лукьяненко, ранее были освобождены и самостоятельно получают средства. Двое из пленников, которым назначена эта стипендия, до сих пор незаконно удерживаются РФ и оккупационными властями на временно оккупированных территориях, за них получили средства родные и/или доверенные лица.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины запускает платформу, что будет координировать международные действия по освобождению Россией украинских политзаключенных.

Источник: УНН
Теги: стипендии, политзаключенные
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