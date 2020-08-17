В Херсонской области прекратили трансляцию четырех российских телеканалов

КИЕВ. 17 августа. УНН. В курортном поселке Хорлы Каланчацкого района Херсонской области прекратили трансляцию запрещенных каналов в заведении общественного питания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"К представителя Национального совета в Херсонской области Сергея Мовчана поступила жалоба о ретрансляции в заведении общественного питания поселка Хорлы четырех иностранных телепрограмм, запрещенных для распространения на территории Украины: "РТР-Планета", "Россия-1", "НТВ-Мир", "ТНТ". Эта информация подтвердилась во время выезда на место происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведения разъяснительной беседы с руководством учреждения ретрансляция этих телеканалов была прекращена.

Ранее УНН писал, что в Латвии запретили семь российских пропагандистских каналов.