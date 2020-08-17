Сытник объяснил, почему не состоялся допрос главы ОАСК Вовка

КИЕВ. 17 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины не допросило главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, поскольку его адвокаты просили перенести допрос на полчаса позже, но пришли раньше. Об этом во время брифинга сказал директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"Сегодня господин Вовк приходил на допрос, сторона защиты просила перенести на полчаса, но пришли раньше и через пять минут сразу ушли...", - сказал Сытник.

По его словам, Вовк приглашен также на 18 августа.

"Насколько я знаю завтра он приглашен... Я думаю, что процессуальное поведение будет должным образом осуществляться", - рассказал Сытник.

Напомним, глава Окружного административного суда города Киева Вовк заявил, что пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины в указанное время по повестке, однако не застал никого на месте и через 40 минут ожидания ушел.

Как сообщалось, главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку вручили повестки на допросы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Напомним, глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК, в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Ранее в УНН сообщалось, что Окружной административный суд города Киева не может передать повестки о вызове в НАБУ восьми судьям, ведь они находятся в отпуске.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и судей ОАСК по делу о возможном захвате власти руководством суда.

Как сообщали ранее в САП, главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.