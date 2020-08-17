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Лукашенко публично унизил Украину: МИД обрабатывает опции по реагированию
Лукашенко публично унизил Украину: МИД обрабатывает опции по реагированию
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Впервые в истории: МИД вызвал посла в Беларуси на консультации в Киев

Впервые в истории: МИД вызвал посла в Беларуси на консультации в Киев

КИЕВ. 17 августа. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений и выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Соответствующее заявление Кулебы обнародовано пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"Как вы знаете, в минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных "вагнеровцов" в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул также, что качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлеченим России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси.

"Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях. Учитывая это, я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в сложившейся новой реальности, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", - говорится в заявлении министра.

В то же время, по словам Кулебы, вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на способность Украины защищать права и законные интересы своих граждан на территории Беларуси.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили УНН, что прорабатывают все возможные опции по реагированию на события в Республике Беларусь.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Беларусь, посол, Дмитрий Кулеба
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