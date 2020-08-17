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Антикоррупционный суд вернул НАБУ ходатайство об отстранении главы ГСА Холоднюка

Антикоррупционный суд вернул НАБУ ходатайство об отстранении главы ГСА Холоднюка

Зиновий Холоднюк

КИЕВ. 17 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд вернул детективу НАБУ ходатайство об отстранении Зиновия Холоднюка от должности главы Государственной судебной администрации Украины, передает корреспондент УНН.

Так, судья ВАКС Ольга Саландяк вернула детективу НАБУ ходатайство об отстранении Зиновия Холоднюка от должности главы Государственной судебной администрации Украины.

Как сообщалось в УНН, Высший антикоррупционный суд применил к подозреваемому главе судебной администрации Зиновию Холоднюку меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, 17 июля 2020 года заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении 12 лицам, в том числе голове ГСА и голове ОАСК. По версии следствия, подозреваемые имели целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешательство в деятельность государственных деятелей.

Источник: УНН
Теги: Антикоррупционный суд, НАБУ
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