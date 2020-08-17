Половина украинцев считают, что нужно провести досрочные выборы в ВР - исследование

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Украине 50% граждан считают, что в следующем году нужно провести досрочные выборы Верховной Рады Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"Респондентов попросили ответить на вопрос, нужно ли в следующем году провести досрочные внеочередные выборы Верховной Рады Украины. 50% опрошенных считают, что такие выборы нужны; 39% - что не нужны", - говорится в результатах исследования.

Также отмечается, что 20% украинцев одобряют действия Верховной Рады, а 63% - не одобряют.

Добавим, исследование проводилось методом опроса с 7 по 11 августа 2020 года среди взрослого населения на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Не включались временно оккупированные территории Донбасса и АР Крым. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Напомним, по данным исследования, если бы в ближайшее время состоялись бы выборы в ВРУ, то наибольшую поддержку (34%) получила бы политическая партия "Слуга народа".