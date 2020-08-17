НАПК проверяет "Энергоатом" на предмет коррупции

КИЕВ. 17 августа. УНН. НАПК проверяет ГП "НАЭК "Энергоатом" на предмет возможного нарушения антикоррупционного законодательства Украины. Об этом сообщает Центр экономико-правовых исследований (ЦЭПИ), передает УНН.

"Национальное агентство рассмотрело письмо Центра экономико-правовых исследований, и в настоящее время проводит проверку информации по факту возможного нарушения ст. 61 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Антикоррупционной программы ГП "НАЭК "Энергоатом", - рассказали в ЦЭПИ, добавляя, что проверка проходит в связи с предъявлением иска в Хозяйственный суд Киева. Кроме того, сегодня НАПК решает вопрос о назначении внеплановой проверки ГП "НАЭК "Энергоатом".

"Сейчас это вся информация, которую мы можем раскрыть на сегодня, поскольку проверка продолжается. С целью предотвращения умышленного сокрытия документов или сведений, которые могут повлиять на ее результаты, мы сообщим об итогах после того, как будет завершена проверка", - пообещали в ЦЭПИ.

Напомним, депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин заявил о системной коррупции в "Энергоатоме".