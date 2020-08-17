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НАПК проверяет "Энергоатом" на предмет коррупции

НАПК проверяет "Энергоатом" на предмет коррупции

КИЕВ. 17 августа. УНН. НАПК проверяет ГП "НАЭК "Энергоатом" на предмет возможного нарушения антикоррупционного законодательства Украины. Об этом сообщает Центр экономико-правовых исследований (ЦЭПИ), передает УНН.

"Национальное агентство рассмотрело письмо Центра экономико-правовых исследований, и в настоящее время проводит проверку информации по факту возможного нарушения ст. 61 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Антикоррупционной программы ГП "НАЭК "Энергоатом", - рассказали в ЦЭПИ, добавляя, что проверка проходит в связи с предъявлением иска в Хозяйственный суд Киева. Кроме того, сегодня НАПК решает вопрос о назначении внеплановой проверки ГП "НАЭК "Энергоатом".

"Сейчас это вся информация, которую мы можем раскрыть на сегодня, поскольку проверка продолжается. С целью предотвращения умышленного сокрытия документов или сведений, которые могут повлиять на ее результаты, мы сообщим об итогах после того, как будет завершена проверка", - пообещали в ЦЭПИ.

Напомним, депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин заявил о системной коррупции в "Энергоатоме".

Источник: УНН
Теги: Украина, энергетика, Энергоатом, НАПК
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