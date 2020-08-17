Кабмин предложит комплексное решение проблем объектов спортивной инфраструктуры

КИЕВ. 17 августа. УНН. Министерство инфраструктуры и министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов решили предложить одно комплексное решение для решения проблем объектов спортивной инфраструктуры, оставшихся после проведения Евро-2012. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Олега Немчинова.

"Сегодня по инициативе руководства государственного предприятия "Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" провели рабочее совещание с первым заместителем министра молодежи и спорта Украины Сергеем Симоновым о продолжении работы по проблемным вопросам после проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу в Украине в 2012 году Евро-2012. Решили совместно в рамках рабочей группы Министерства инфраструктуры Украины и государственным предприятием "Финансирование инфраструктурных проектов" предложить одно комплексное решение для решения проблемы", - написал Олег Немчинов.

Он отметил, что это касается:

- погашение задолженности перед подрядчиками, которые выполняли строительные работы по Евро-2012, и где есть решения судов;

- достройки стадиона "Арена Львов";

- достройки стадиона НСК "Олимпийский";

- достройки стадиона "Скиф" Львовского государственного университета физической культуры;

- достройки аэропорта Львов;

- достройки аэропорта Борисполь;

- выполнение государственной целевой программы развития аэропортов на период до 2023 года в части строительства аэропорта в Мукачево;

- реконструкции взлетной полосы в аэропорту Одессы.

Напомним, КМУ разбирается с Евро-2012: причинены прямые убытки на более чем 100 млн грн.