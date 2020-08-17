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Зеленский освободил Новикова с должности своего внештатного советника

Зеленский освободил Новикова с должности своего внештатного советника

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности своего внештатного советника председателя SingularityU Kyiv Chapter и соорганизатора ежегодного Украинского форума интернет-деятелей iForum Игоря Новикова. Соответствующий указ № 326/2020 от 17 августа 2020 года размещен на сайте главы государства, передает УНН.

“Освободить Новикова Игоря Владимировича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)”, — говорится в указе.

Напомним, что 6 августа внештатный советник Президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Зеленский назначил Новикова своим внештатным советником 9 июля 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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